Moda: Gucci presenta la sua collezione “Cruise 2018”

In passerella hanno sfilato 115 modelli per uomo e donna, nella splendida e inconsueta cornice delle sale della Galleria Palatina di Palazzo Pitti, perfetto scenario per la collezione “Cruise 2018” di Gucci , disegnata da Alessandro Michele. I look sono passati davanti agli occhi ammirati di un nutritissimo parterre di Vip, tra i quali Elton John, Kristen Dunst, Jared Leto, Dakota Johnson, Susie e Earl Cave, Salma Hayek con il marito Francois Henry Pinault, Valeria Golino.

Le sette sale che hanno ospitato la sfilata, ed è la prima volta nella storia della Galleria Palatina, sono state allestite nel pieno rispetto dello stile del luogo, con tappeti di moquette giallo canarino e 400 posti a sedere per i selezionatissimi ospiti. Le sedute sono state una serie di sgabelli in legno di bambu' (materiale caro a Gucci) dipinto di nero e tessuto a righe blu, rosso, giallo e verde. Sopra, stampate, le parole della “Canzona di Bacco”, di Lorenzo de' Medici che esorta a godere a pieno delle gioie della vita. E' la terza Cruise firmata Michele, che ha scelto Firenze, dopo l'Art District di New York nel 2015 e i chiostri di Westminster Abbey a Londra nel 2016. La griffe, che oggi appartiene al gruppo Kering, ha investito due milioni di euro in tre anni, nel restauro e nella valorizzazione del Giardino di Boboli, in onore della città che le ha dato i natali.



Hanno sfilato tutti gli elementi costitutivi che caratterizzano la griffe sotto la direzione creativa di Michele: la sua ispirazione al pop e al rock'n'roll: i completi lame, i bomber in jeans iper ricamati, le pellicce con ricamo della doppia G, i lunghi abiti dorati o con cascate floreali. Nella collezione convivono ispirazioni differenti: dalla maxi sacca con la scritta che riporta il nome della Maison, alle coroncine dorate di alloro e le cascate di perle sulle acconciature delle modelle. Come è già avvenuto in passato accanto ai modelli professionisti hanno sfilato alcuni artisti, tra cui Francesco Bianconi dei Baustelle, mentre gli altri membri del gruppo erano seduti tra il pubblico, il giovane cantante Lucio Corsi, Jenny Beth (cantante dei Savage), James Wrighton, Arun Roberts.