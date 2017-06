Lunghi, preziosi, svolazzanti. Sono gli abiti da gran sera , pezzo forte delle collezioni di tutte le maison. Seducenti, fascinosi e luccicanti, sono tutti da ammirare e da sognare: per chi non ha problemi di budget, magari, sono anche da comprare o da farsi regalare. Per tutte sono le icone a cui ispirarsi per inventare il proprio stile da gran soirée.

Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate 1 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Ermanno Scervino 2 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Roccobarocco 3 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Roccobarocco 4 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Moschino 5 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Antonio Marras 6 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Luisa Beccaria 7 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Laura Biagiotti 8 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Gucci 9 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Giorgio Armani 10 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Fisico 11 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Fendi 12 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Cavalli 13 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Bottega Veneta 14 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Bottega Veneta 15 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Blugirl 16 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Aquilano Rimondi 17 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Angelo Marani 18 di 18 Ansa Ansa Moda: gli abiti da sogno per le grandi serate Alberta Ferretti leggi dopo slideshow ingrandisci

Come vuole la stagione calda, intanto, il nero non detta necessariamente legge. In passerella si sono viste tante proposte colorate, con tocchi di rosso, proposto da Gucci e da Bottega Veneta e di colori pastello, come nelle collezioni di Blugirl e di Luisa Beccaria. Visto che la sera bisogna scintillare, si possono osare anche i bagliori del metallo, sia per un total look, proposto ad esempio da Angelo Marani e Aquilano Raimondi, oppure per dettagli preziosi e decorazioni anche importanti, come ha fatto ad esempio Cavalli.



Scintillano anche i pizzi, un altro grande tema della moda 2017: nella nostra Gallery proponiamo i modelli di Roccobarocco e Laura Biagiotti. Il nero, che comunque non tramonta mai, può essere indossato anche come sfondo per stampe colorate, sempre in tessuti leggeri e svolazzanti, come suggeriscono ad esempio Fendi e Alberta Ferretti.