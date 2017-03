14 marzo 2017 07:00 Moda: fiori, piante e fiorellini per strapparci un sorriso Un universo di colori su petali e steli dipinti per illuminare il nostro guardaroba.

Metri di stoffa davanti a noi che disegnano sconfinate praterie di emozioni e outfit. Quanto movimento lungo le passerelle! Tanti colori, fantasie ed esagerazioni di ogni tipo. Ma sono i fiori che segnano la linea di congiunzione fra i vecchi e i nuovi outfit. La verità è dentro ogni negozio. E non esistono vetrine senza un giardino tratteggiato su una pezza.

Ogni persona che induca a pensare quanto costa l’abito che porta, non lo sa portare Riccardo Bacchelli Le fantasie floreali non lasciano spazio alla concorrenza. Ormai invadono gli armadi di donne, uomini e bambini. Eh sì, anche i maschi di casa sono stati contagiati dal ‘fiore mania’. A partire dai costumi e dalle t-shirt per finire alle Espadrillas. Le scarpe dell'estate anche quest'anno! Per amor di stile non abbinatele agli abiti eleganti. Dietro questa sovversione di buongusto non c’è nulla di artistico ma molti specchi di legno e pessimi consigli! Ma se non potete farne a meno, indossate una t-shirt fiorata o cambiate il vestito.

Le donne pensano, sinceramente, di vestirsi per noi. O per loro. Ma vero è che si vestono per stupirsi reciprocamente Francis de Miomandre Altri motivi come le righe in verticale e in orizzontale, i poligoni, i pois, le palle e i palloni in generale hanno tentato di spodestare quello floreale, ma si sono ritagliati soltanto un anfratto di gloria.

La particolarità di questa fantasia risiede nella sua versatilità. I fiorellini e le piante grasse rappresentate soprattutto sulla seta, il cotone, il poliestere e la viscosa si adattano a tutte le stagioni – cosi come queste stoffe da quando il meteo è impazzito e gli stilisti si sono adattati al nuovo stato dell’arte -. L’unico inconveniente potrebbe essere un paesaggio impressionista appiccicato per il caldo al vostro corpo. Studiate il capo che indossate in base all’occasione, ma anche alle temperature. L’estate si avvicina e le ascelle pezzate non vanno ancora di moda!