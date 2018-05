Moda: e…state in lungo

Si portano in ogni modo e in ogni momento. Di giorno , in giro per la città, con le scarpe da tennis o i sandali raso terra; di sera , nei modelli e nei tessuti più sofisticati, per un momento importante o semplicemente per sentirsi belle. Sono gli abiti lunghi , un classico della bella stagione, da sfoggiare in ogni situazione. Con il vantaggio di t rasformare in un lampo il nostro look con un semplice cambio di accessori, per passare direttamente dagli impegni pomeridiani a una serata smart: basta sostituire le calzature comode con un sandalo a tacco alto, aggiungere qualche bijoux luccicante e ritoccare il make up per essere pronte per diventare regine della notte.

I tessuti sono leggeri e freschissimi per il giorno, preziosi e impalpabili per la sera; le forme propongono in genere gonne piuttosto ampie e ricche, ma non mancano i modelli più asciutti. I colori sono quelli tipici della bella stagione: tonalità pastello, tanto, anzi tantissimo rosa, declinato nelle tonalità più disparate dal cipria al pesca al corallo; le stampe sono floreali o addirittura estrose come quelle proposte da Dolce e Gabbana che trasportano un vero e proprio orto sulle vesti delle signore.



La sera richiede outfit scintillanti, in argento e paillettes che catturano la luce, come propongono Alberta Ferretti e Bottega Veneta, oppure trasparenze a volte audaci, ma sempre raffinatissime, per un effetto vedo non vedo espresso da tessuti preziosi, presenti in molte collezioni tra cui Blumarine e Missoni. Sempre di prammatica il rosso acceso, anche per un total look che non passa inosservato, come quelli immaginato ad esempio da Elie Saab.



Trasparenze preziose anche da Roberto Cavalli e gonne ricche e avvolgenti come impalpabili e preziose nuvole nelle proposte di Giorgio Armani, Valentino e Gucci.