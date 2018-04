Moda: dieci modi facili per essere elegante e sofisticata Istockphoto 1 di 24 Istockphoto 2 di 24 Istockphoto 3 di 24 Istockphoto 4 di 24 Istockphoto 5 di 24 Istockphoto 6 di 24 Istockphoto 7 di 24 Istockphoto 8 di 24 Istockphoto 9 di 24 Istockphoto 10 di 24 Istockphoto 11 di 24 Istockphoto 12 di 24 Istockphoto 13 di 24 Istockphoto 14 di 24 Istockphoto 15 di 24 Istockphoto 16 di 24 Istockphoto 17 di 24 Istockphoto 18 di 24 Istockphoto 19 di 24 Istockphoto 20 di 24 Istockphoto 21 di 24 Istockphoto 22 di 24 Istockphoto 23 di 24 Istockphoto 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Camicia bianca: un classico che risolve qualsiasi situazione. Con i pantaloni beige, oppure accostata al blu o ancora sotto un soprabito color rosa confetto è sempre super fashion. Semplicemente perfetta.



Cappello di paglia: si trovano a pochissimo prezzo e donano immediatamente un'aria elegante e bon ton. A tesa larga, con un paio di occhiali da sole, ci regaleranno un aspetto da vera star. Mai più senza!



Effetto metal: anche il giubbotto simil chiodo anni '80 se nei colori metallizzati è perfetto per farci sentire un po' dive e sicuramente molto glam. Nei mercatini si trovano a buon prezzo, provare per credere.



Perle per tutte: il girocollo di perle fa forse un po' troppo signora, ma basta cambiare dimensione e bijoux per avere l'effetto glam super modaiolo. Un paio di orecchini pendenti saranno perfetti per ogni occasione: sofisticati se abbinati a un tubino nero, informali ma chic se usati con un outfit sportivo. Da tenere sempre a portata di mano, pardon... di orecchio!



Mini blazer: la giacca strutturata fa sicuramente molto signora, ma il blazer corto, il tuxedo, risolve brillantemente ogni situazione. Ci piacciono coloratissimi: in blu elettrico, in giallo sole, ma anche nelle tonalità pastello da abbinare ai capi in pizzo. Poca spesa, tanta resa.



Occhiali da sole: gli accessori fanno la differenza. Puntiamo quindi su occhiali che non passano inosservati e che potremo esibire anche alla sera, magari per tenere in ordine i capelli. Sempre con noi, guai a dimenticarli.



Abito rosso: osare si può, anzi si deve. Un tubino semplicissimo anche in jersey sarà subito glam se invece dell'anonimo nero sceglierà il rosso. L'abito lungo e morbido da spiaggia si trasforma in un capo sofisticato se il colore è quello giusto: il rosso. Per farsi notare senza eccedere.



Gioielli importanti: se l'abito è liscio e le scarpe non sono particolarmente appariscenti, puntiamo su gioielli che si fanno notare. L'estate è la stagione giusta per sfoggiare girocolli colorati e vistosi che non costano un capitale; se poi abbiamo avuto la lungimiranza di acquistarli quando erano in saldo, non avremo neppure l'ansia da portafoglio vuoto. Evviva!



Pantaloni morbidi: adatti a tutte, sono un vero passe-partout del nostro guardaroba. Da abbinare a semplici t-shirt o anche a magliette in pizzo o in rete per impreziosire il look senza eccedere. Risultato garantito.



Decollete: qualunque capo abbinato alla scarpa giusta risulta perfetto ed elegante. Le più nuove vogliono il color oro oppure sfumature nei toni del beige, purchè accompagnati da borse in tinta. Col tacco 10 non saranno difficili da portare e regaleranno un aspetto elegante e ricercato proprio e tutte. Irrinunciabili.