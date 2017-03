Moda: Chanel e la sua donna nello spazio

Moda: Chanel e la sua donna spaziale 1 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 2 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 3 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 4 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 5 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 6 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 7 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 8 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 9 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 10 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 11 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 12 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 13 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 14 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 15 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 16 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 17 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 18 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 19 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 20 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 21 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 22 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale 23 di 23 Ansa Ansa Moda: Chanel e la sua donna spaziale leggi dopo slideshow ingrandisci

Il pubblico presente, tra cui in prima fila Lily-Rose Depp, l'adolescente del momento, seduta vicina a Cara Delevigne, e poco lontano dalla mamma Vanessa Paradis, ha applaudito senza riserve le per le cappe spaziali, molto strutturate, alte sul collo. Gli stivali di paillettes, alti fino al ginocchio, ma anche a metà polpaccio, sono declinati in tutti i colori. Le gonne sono presenti, ma lasciano spazio ai pantaloni pinocchietto in maglia che si fanno vedere sotto le tuniche, i mini abiti e i cappottini. Pochi i colori, ma caldissimi, con pied-de-poule rossi e neri, e spruzzi di verde e blu elettrico.



I due accessori must have della Maison parigina per la prossima stagione fredda saranno la borsa a forma di razzo e gli stivali cuissardes bicolore. In testa le modelle portano fasce così preziose da trasformarsi in corone, completando le pettinature che riecheggiano agli anni ’80.