Moda: Armani in greige, Fendi casual chic

Un uomo in technicolor, dunque, con indosso tocchi di rosso, blu, viola, verde e giallo, con un evidente desiderio di evasione e libertà come vuole la stagione estiva. Lo dimostra il ritorno del lino e di pantaloni con l'orlo che si alza a mostrare la caviglia. Il nuovo spezzato si porta con le T-shirt stampate, le bluse di rete, le camicie spesso con il collo alla coreana. Basta dunque al manager in giacca e cravatta, a vantaggio di uno stile più easy, pensando a chi arriva in ufficio in bicicletta e le riunioni le fa via skype.



Fendi ha fatto sua la filosofia dello casual friday da indossare tutti i giorni. Ecco allora abiti molto morbidi e destrutturati, tute, camicie di seta, da indossare con gli shorts anche in ufficio, in uno stile rilassato adatto al lifestyle di oggi. "Ci sono cambiamenti e bisogna essere pronti a coglierli", spiega Silvia Venturini Fendi. "La fantasia vince, bisogna mantenere la mente aperta, la tecnologia potrà sostituire molte cose ma la creatività è solo dell'essere umano e quella fa la differenza.



Nell’ultimo giorno di sfilate arriva anche la collezione di Giorgio Armani, che da tempo si riserva il momento di chiusura quasi a mettere il suo sigillo allo stile che verrà. La sua proposta è all’insegna dell’eleganza più naturale, tanto che può avere un solo titolo: “Made in Armani". La collezione contiene tutti gli elementi più tipici del suo stile, dal color greige, quel mix unico di sua invenzione tra grigio e beige; alla giacca, da sempre sua passione ed elemento distintivo, sempre aggiornata ai linguaggi più contemporanei, con modelli di linea e distinzione assoluta. A indossarli sono i modelli più belli di questa kermesse della moda, virili ed eleganti, istruiti espressamente per sfilare con una camminata sciolta e disinvolta, meno da modelli e più da maschi, Le prime uscite sono tutte in “greige”: dai pantaloni di lino dall’aspetto un po’ stropicciato e croccante, che lasciano scoperta la caviglia, portati con la giacca dal collo sciallato e la camicia con il collo alla coreana. Sempre greige sono gli spolverini doppiopetto; ci sono poi i nuovi completi spezzati con tante varianti di giacche, i tessuti classici maschili, dal Galles al pied de poule, al gessato, proposti in varianti chiarissime, i maglioncini fiammati, le giacche portate sul petto nudo, la sahariana di suede blu, la camicia floreale e il cardigan-camicia. Il finale è tutto in bianco per una ventata conclusiva di freschezza e di pulizia.