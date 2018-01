Moda animalier: la città si trasforma in una giungla

Spiritoso, a volte irriverente, in altri casi al limite del kitch: lo stile animalier è fatto così: lo ami oppure lo detesti. Eppure, preso con le dovute cautele, è una grande risorsa. L’ultima parte dell’inverno si presta a qualche trasgressione, anche se lo stile non incontra sempre il favore di tutte. Eppure, per una occasione in cui vogliamo concederci un look un po’ “sopra le righe”, questo è la soluzione perfetta. Del resto, per cavalcare questo trend intramontabile, basta abbinare un capo jungle con un altro in tinta neutra e il gioco è fatto.