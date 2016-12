Milano Moda Uomo: sfilano Dsquared2 e Giorgio Armani

Dsquared2 ci porta in un mondo urban chic, fatto di uomini in cravatta che smorzano l'eleganza dell'abito abbinandolo a piumini fantasia. Le vere protagoniste della collezione sono proprio le giacche che, quasi come a onorare gli eccessi, si portano ampie e lunghissime fino alla caviglia o corte e slim fit: al bomberino con stampe dal sapore orientale si affiancano giacche in pelle tempestate di pietre fluo e giubbini di jeans con inserti di stampe cartoons. Accende la passerella il parka incandescente in argento. Ma non passano inosservati neanche i piumini che sembrano veri murales in movimento.



A rubare la scena al cappotto di piuma colorato, in ultima battuta, c'è il kilt scozzese che sfoggia un decoro floreale importante e si abbina a un blazer nero lucido da indossare sopra il giubbino in denim. Le stampe floreali si ripetono anche sulle t-shirt e sui giubbotti in pelle.



Dalla moda di strada del duo Din e Dan si passa alla sobrietà intramontabile di Giorgio Armani. Sulla sua passerella gli abiti diventano scuri. Le tonalità spaziano tra il marrone, il grigio e il nero. Ma lo scettro spetta al blu notte che è particolarmente intenso e insieme al velluto sembra regnare sulla kermesse.



A calcare la pedana c'è un uomo aristocratico, sicuro di sè e protettivo che cammina al fianco della donna e in mano regge il cappello quasi come segno di galanteria. I blazer sono doppiopetto e si accorciano. La tinta unita talvolta lascia spazio alla fantasia che vede il tartan alternarsi al gessato.