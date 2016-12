Milano Moda Uomo: l’eleganza maschile in passerella

Il calendario ufficiale della Fashion Week milanese, che prende il via il giorno in cui chiude i battenti Pitti Uomo 89 e ne raccoglie idealmente il testimone, prevede tante conferme, da Corneliani che fa entrare nel vivo la manifestazione fino a Giorgio Armani, big dell'ultima giornata insieme ai gemelli Caten di Disquared2, e protagonista con tre appuntamenti nel sui Teatro/Armani: oltre alla prima linea sfilano anche Emporio Armani e il designer ospite, Lucio Vanotti. Milano Moda Uomo, inoltre, tiene a battesimo le collezioni moda uomo per il prossimo inverno di Pal Zileri e Helen Anthony, a cui spetta il compito di chiudere la fashion week.



Ecco il calendario ufficiale della kermesse milanese:



VENERDÌ 15 GENNAIO 2016

20,00 Roberto Cavalli – Corso Venezia, 20



SABATO 16 GENNAIO 2016

09,30 Corneliani – Corso Venezia, 16

10,30 Ermenegildo Zegna – Piazza Vetra, 7

11,30 Lucio Vanotti (Designer ospite di Giorgio Armani) – Via Bergognone, 59

12,30 Costume National Homme – Piazza Duomo – Scalone Arengario

15,00 Marni – Viale Umbria, 42

16,00 Jil Sander – Via Beltrami, 5

17,00 Les Hommes – Corso Venezia, 16

18,00 Neil Barrett – Via Senato, 10

19,00 Pal Zileri – Piazza Vi Febbraio

20,00 Versace – Viale Eginardo – Gate 2

21,00 Philipp Plein – Location Da Comunicare



DOMENICA 17 GENNAIO 2016

09,30 Bottega Veneta – Via Privata Ercole Marelli, 6

10,30 N°21 – Via Piranesi, 10

11,30 Richmond – Location Da Comunicare

12,30 Salvatore Ferragamo – Piazza Affari, 6

14,00 Calvin Klein Collection – Viale Umbria, 37

15,00 Vivienne Westwood – Corso Venezia, 16

16,00 Missoni – Via Festa Del Perdono, 7

17,00 Daks – Piazza Duomo – Scalone Arengario

18,00 Prada – Via Fogazzaro, 36

19,00 Moncler Gamme Bleu – Via Solari, 33

20,00 Damir Doma – Location Da Comunicare



LUNEDÌ 18 GENNAIO 2016

09,30 Diesel Black Gold – Via Ventura, 14

10,30 Emporio Armani – Via Bergognone, 59

11,30 Antonio Marras – Via Bergognone, 26

12,30 Gucci – Via Valtellina, 7

14,00 Etro – Via Piranesi, 14

15,00 Msgm – Via Piranesi, 10

16,00 Canali – Piazza Lina Bo Bardi, 1

17,00 Ermanno Scervino – Corso Venezia, 16

18,00 Fendi – Via Solari, 35

19,00 Marcelo Burlon County Of Milan – Location Da Comunicare

20,00 Brioni – Via Orobia, 15



MARTEDÌ 19 GENNAIO 2016

09,30 Dsquared2 – Via San Luca, 3

10,30 Giorgio Armani – Via Bergognone, 59

11,30 Dirk Bikkembergs – Via Tortona, 58

12,30 Christian Pellizzari – Piazza Duomo – Scalone Arengario

13,30 Helen Anthony – Location Da Comunicare