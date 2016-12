Milano Moda Uomo: i fashion show da Armani a Gucci

Con Giorgio Armani si spengono i riflettori sulla settimana della Milano Moda Uomo , che dal 17 al 21 giugno ha portato in scena le tendenze maschili per la Primavera/Estate 2017 . Sulle passerelle la semplicità si scontra con lo stile extravagant, le stampe eccentriche si alternano ai colori tenui, l'eleganza essenziale fa spazio all'ironia pop. Dal romanticismo cromatico di Gucci al nuovo animo sportivo di Emporio Armani ; dagli uomini in uniforme di Diesel Black Gold all'ispirazione caraibica di Giorgio Armani: ecco i must have visti in passerella negli ultimi due giorni di fashion week.

Stampe grafiche, stile essenziale e l'ispirazione ai Caraibi sfilano sulla passerella di Giorgio Armani che per la prossima stagione calda rivisita il completo sartoriale: i pantaloni si fanno ampi e pratici, si vestono di pattern e si abbinano a giacche attillate, doppio petto e non, che esaltano la fisicità. La scelta cromatica premia i colori neutri, dal crema al grigio. E le sfumature di azzurro che sfociano e si combinano con le più svariate nuance di bordeaux. Imperano le stampe, grafiche e floreali, e uno stile composto dal sapore sporty.



Vira verso uno stile più sportivo, senza infierire sul proprio dna, anche Emporio Armani. Il brand giovane di re Giorgio prende le distanze da eccentricità e stravaganza. Alla sua kermesse predominano i blu in tutte le nuance, il verde militare e i colori neutri tra cui si aprono spiragli di rosso intenso. Le linee delle giacche sono pensate per i corpi atletici, gli abiti sono ben strutturati, i pantaloni vantano abbottonature asimmetriche.



L' ispirazione al vintage e alla cultura pop, invece, si confermano protagonisti sulla passerella di Gucci dove sfila la visione onirica di Alessandro Michele. I colletti sono alti in stile settecentesco, la giacche hanno una linea attillata, le stampe marine e i bouquet floreali fanno spazio a disegni cartoon con Paperino protagonista. Si intravedono calze in pizzo, felpe preziose e cravatte a fiocco con le iniziali sui lembi. E poi, sfila la donna: cappelli da dama del 700, pizzi rococò e un romantico mix di colori e stampe floreali.



L'impronta è come al solito rock allo show di Diesel Black Gold che questa volta, oltre alla pelle e al total black, porta in pedana una palette cromatica delicata che spazia dal rosa all'azzurro, dal kaki all'indaco. A salire sul palcoscenico c'è una squadra di lavoratori in workwear, dal macellaio allo chef passando per lo spazzacamino. Le giacche con tasconi si abbinano a pantaloni extra large. I parka si fanno maxi, le camicie che diventano kimoni ricordano l'uniforme da cuoco.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it