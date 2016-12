Milano Moda Donna, le sfilate del terzo giorno: da Diesel Black Gold a Uma Wang

Ad alzare il sipario delle sfilate di venerdì, è Diesel Black Gold che brinda al suo debutto nel circuito meneghino, dopo aver abbandonato la fashion week di New York per questa stagione. Per la collezione del prossimo Autunno-Inverno, Renzo Rosso scava nell'archivio dell'uomo e porta in passerella tutto lo spirito underground del marchio. I capi sono strutturati, decisi. La camicia androgina si abbina alla salopette, sia corta sia lunga, che ne accentua la versatilità. Il chiodo si illumina di paillettes o si trasforma in montone, sulla minigonna a pieghe spuntano inserti metal o ricami in pizzo macramè. La palette cromatica è scura e poco assortita: spazio solo per il blu navy, il nero e il bianco, quest'ultimo poco.



Quella tavolozza di colori accantonata da Diesel, viene messa a soqquadro da Sportmax che vi attinge colori per promuovere giochi optical, geometrie multicolor e per creare univoci accostamenti contrastanti. Le righe si sovrappongono, si intrecciano e si accostano. Le forme sono asimmetriche e destrutturate, specialmente nelle gonne. I cappotti, lunghi o corti, sono svasati, così come gli abiti che si fanno sempre più ampi man mano che si allungano. Per un risultato molto femminile ed esotico che si scontra con il tocco androgino delle stringate dal taglio maschile.



Si cambia musica sul catwalk di Uma Wang che punta su stoffe d'antan con fantasie floreale e sulle righe, ampie, verticali, colorate. Gli abiti dall'allure principesca, che talvolta si arricciano sui fianchi, talvolta sottolineano il punto vita, sono lunghi e morbidi. E si alternano a tailleur dai pantaloni larghi e comodi. In alternativa ci sono le gonne, ampie, lunghe e a vita alta da sfoggiare con top morbidi in velluto cangiante. La palette cromatica premia il rosso in tutte le sue varianti forti e decise, accanto al marrone, al verde, bosco e militare. E poi ci sono giochi grafici di righe, di pois, gessati e di fantasie floreali. Che talvolta si combinano tra loro creando contrasti univoci.



Si respira aria british allo show di Etro che si rifà alla Londra degli anni Novanta per la collezione della prossima stagione fredda. Sulla passerella salgono parka di canvas, chiodi e anfibi rivisitati nello stile della maison. Si scrutano motivi tartan abbinati a fantasie floreali e a stampe paisley. I tessuti sono leggeri, i cappotti si vestono di raso e le maglie si impreziosiscono di ricami.







