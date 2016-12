Milano Moda Donna: le sfilate da Marni a Jil Sander

Bottega Veneta, in pedana con collezione maschile e femminile, brinda ai 50 anni di storia e ai 15 di direzione creativa di Tomas Maier, con una meravigliosa Lauren Hutton, attrice e modella 72enne, che sfila sul catwalk dell’Accademia di Brera al fianco della top model Gigi Hadid. Fedele al lusso discreto ed elegante del marchio, la linea della prossima Primavera/Estate, si veste di capi essenziali - a prima vista semplicissimi eppure densi dell'artigianalità che da sempre contraddistingue la maison - tra cui spiccano binomi basic camicia-pantalone per lui, giacca-gonna per lei, tailleur in denim, shift dress fiorati, gonne a ruota di ispirazione Fifties.



Si vive invece una fiaba allo show di Vivetta che fa sfilare epoche e paesi diversi, costellati di magia, attraverso leziosi ricami, paesaggi orientali, sontuosi abiti che ricordano le antiche tappezzerie francesi, decori preziosi. L’atmosfera ha il sapore di un sogno fatto di lupi e fate, le ruches impreziosiscono i bordi degli abiti e le maniche. Non mancano strass e cristalli luminosi nè pizzi e broccati. Ai piedi? Stivaletti e sneakers Adidas Orignals, o in alternativa ballerine raso terra a punta tonda.



Da Marni, poi, si va in esplorazione del mondo dell’utility-wear, reso leggero, femminile ed equilibrato in un esercizio creativo non da tutti. Consueto Castiglioni ci riesce. La stilista rielabora i capi da lavoro, dalle tute ai giubbotti, esaltandone i dettagli come tasche, volumi, coulisse strategiche e maxi zip. Le giacche sono over, gli abiti plissé si stringono in vita in modo pensato, le spalle sono segnate, talvolta si scoprono, le borse si portano sui fianchi come marsupi legati a maxi cinturoni.



Si vira verso l'essenzialità e il minimalismo, invece, guardando la sfilata da Jil Sander. Rodolfo Paglialunga per la prossima stagione calda, da un lato strizza l’occhio a futuristiche spalle XXL, a tubini scultura e a maniche lunghissime, dall’altro scava in archivio per ripescare e reinterpretare abiti midi, camicie androgine, completi sartoriali.



Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it