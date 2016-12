Milano Moda Donna: black velvet, pizzi e stampe floreali sulla passerella di Giorgio Armani

Per la prossima stagione fredda, Giorgio Armani mette in campo una nuova eleganza pervasa da una sensualità rinnovata, trait d'union tra mascolinità e romanticismo gentile.



Protagonista è ancora una volta il binomio giacca e pantalone, due capi iconici che per la prossima stagione vanno oltre il classico tailleur. In passerella infatti accanto a suit tinta unita, dal taglio androgino, sfilano completi spezzati con pantaloni in velluto in richiamo al colletto della giacca. Ma soprattutto fantasie check e vivaci stampe floreali su ensemble in pendant che esplodono di femminilità.



I pantaloni sono cropped, talvolta si stringono a sigaretta e hanno le pinces, talvolta scendono larghi e comodi ma sempre senza oltrepassare la caviglia. E si accompagnano a giacche lineari e pulite bouclè, a blazer, lunghi o corti, e a bluse in seta. Anche per le camicie, il ton sur ton si alterna a fantasie vivaci che regalano un'allure dal tocco romantico al completo dal taglio maschile.



I fiori, maxi e talvolta rubati a una tela impressionista, sbocciano anche sui cappotti, sugli abiti in seta e sugli ankle boots rigorosamente a punta. Gli stessi intarsi li ritroviamo anche sulle maxi borse da giorno e sulle clutch rigide da portare a mano. Mentre sulle mantelle spuntano stampe geometriche che conribuiscono a vivacizzare e a rompore il rigore del total black.



Un colore, il nero, che, però, più che mai si fa spazio con imponenza sugli abiti, lunghi ed eleganti, che si avvolgono in veli di tulle e si impreziosiscono di ricami in pizzo per un risultato molto sensuale.



