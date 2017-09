Milano, è Vogue Fashion Night Out 2017: collezioni, gadget e DJ-set

La Vogue Fashion Night 2017, organizzata da Vogue Italia con il patrocinio del Comune di Milano, è arrivata alla sua nona edizione e sono sempre centinaia gli eventi che porta a Milano, dal centro storico passando per il Quadrilatero, spingendosi poi fino a Porta Venezia, Isola, Porta Nuova e Tortona, quindi in tutta la città.



La VFNO dura tutto il giorno: dal mattino e fino a notte fonda con un finale in pompa magna. Non si tratta più solo un grande momento di festa e di shopping: la Vogue Fashion’s Night Out 2017 diventa Vogue for Milano, un nuovo format, un’intera giornata che consente a tutti gli appassionati di vivere da vicino lo spettacolo della moda.



Il Programma della VFNO 2017 è ricco, svariato e congiunge eventi in piazza come il Concerto di Liam Gallagher, l’ex voce degli Oasis, in Terrazza Duomo21 dalle ore 21.00 proiettato con un maxi-schermo, insieme a Omar Pedrini, Madison Beer, a mostre e proiezioni come Fashion Cinema, organizzata presso la Montenapoleone VIP Lounge (in Via Montenapoleone 23): sarà proiettato "Through my eyes episode 2 –Women’s View", composto da fashion film diretti da 5 registe donne.



Moda e Fotografia: Allestita la mostra “The New Beautiful”, curata da Alessio Glaviano, che si terrà in Via Gesù 5 nel cortile di Palazzo Bagatti Valsecchi: racconta le diverse declinazioni di bellezza femminile, attraverso gli sguardi non stereotipati di quattro artiste contemporanee – Clara Giaminardi, Alexandra Von Fuerst, Justine Tjallinks e Romina Ressia- che indagano il loro concetto di donna.



Capsule Collection VFNO: Molti negozi resteranno aperti oltre l’orario ordinario, con aperitivi e Dj set all'interno dei locali e presentazioni di qualche limited edition solo per l’occasione. Tra i prodotti disponibili più conosciuti le shopping bag di Mia Bag, gli occhiali da sole di Italia Independent, gli orologi di Brosway, e le t-shirt di Patrizia Pepe e Monclair.



Dj-set con live showcase: In Via Torino da OVS continua la tradizione di nomi noti: prevista la performance del musicista e produttore parigino Martin Solveig alle ore 22.00.



Per i prossimi giorni, dal 16 al 22 settembre, è prevista MILANO XL – La festa della creatività italiana che, come ha detto l’Assessore al Commercio, Attività Produttive Moda e Design Cristina Tajani, avrà come focus la beneficenza: il ricavato dalla vendita dei gadget sarà utilizzato per la realizzazione della copertura del Mercato Comunale di Lorenteggio, un luogo divenuto punto di aggregazione sociale, che si avvarrà di un progetto firmato dall'archi-star Renzo Piano.