Matrimonio d’inverno? Ecco 3 look per l’invitata

Hai ricevuto l'invito a un matrimonio in inverno e non sai cosa indossare? Ecco tre look da copiare per essere chic e impeccabile a una cerimonia nella stagione fredda. Dalla gonna a stampa floreale alla jumpsuit in tinta intensa passando per l'ensemble in lamè. Segui i nostri consigli e troverai la giusta ispirazione per un dress code perfetto.

Jumpsuit - Sdoganiamo i diktat d'antan che lo bocciano per le nozze e te lo proponiamo più che mai: il rosso passione, in total look. Opta per la tuta di Rosie Assoulin in prezioso faille di seta: linea essenziale esaltata da pantaloni a gamba larga con lunga e fascinosa mantella en pendant. Completa con i sandali di Saint Laurent con plateau alto e tacco chunky leggermente svasato. E aggiungi un po' di rosa cipria con la clutch mini in pelle di Salvatore Ferragamo.



Top + Gonna - Fiori che passione! Il mood giusto per presenziare a nozze. Punta sul romanticismo della gonna in seta di Dolce & Gabbana con stampa tulipani viola e raffinati pizzi neri che culminano in un orlo smerlato. Combinala alla maglia bon ton di Prada in lana e seta avvolta in vorticose ruches delicate per un risultato a metà tra il dark e il lezioso. E infine, completa con le pumps in vernice di Jimmy Choo con punta affusolata e tacco a spillo.



Coordinato - Effetto sparkling. Osa pantaloni amè dal taglio flared con blusa a manica lunga in coordinato e illumina ulteriormente con i tronchetti in paillettes di Roger Vivier con tacco a specchio dalla silhouette squadrata.



