Abito blu: un classico che non passa mai. Se vi piace l’idea di essere chic e semplici, la nuance blu navy è ciò che fa per voi. Scegliete una silhouette precisa, con taglio appena sopra le ginocchia e con dettagli iper femminili, come il pizzo o le decorazioni minuziose.



I complementi: abbinate il vostro abito blu a dei sandali con tacco alto, nella nuance dell’argento, li trovate di Gianvito Rossi, e a una pochette en pendant, di Miu Miu.



Abito color pastello: silhouette retrò, spalle scoperte e tripudio di romanticismo in quanto a stampe e nuance pastello. Sognate di vestirvi, almeno per un giorno, da principessa? L’abito ricamato di Erdem color celeste pastello vi accontenterà.



Da abbinare: puntate su una clutch rigida in una diversa sfumatura pacata, la proposta in rosa di Jimmy Choo, per esempio. Per le scarpe orientatevi verso dei sandali tacco medio (vi permetteranno di ballare e in generale di reggere meglio i ritmi della cerimonia), in nuance metal.



Completo floreale: gonna e top con stampa a fiori sono un abbinamento con cui andare sempre sul sicuro. Per sceglierli puntate su capi di cotone leggero e su silhouette raffinate rallegarate dalla stampa colorata. Nei negozi trovate il top camicietta e la gonna tubino di Oscar de la Renta.



Gli accessori giusti: borsa neutra con pattern marmoreo di Charlotte Olympia e scarpe sabot in suede arancione di Mansur Gavriel.



Abito lungo: da scegliere unicamente se la cerimonia lo richiede, altrimenti evitatelo, è da preferire per i matrimoni di sera. Il modello perfetto da sfoggiare è leggero, con spalline sottili e silhouette morbida. Missoni ne propone una variante interessante con allacciatura dietro alla schiena.



L'abbinamento ad ho: completate il look una piccola borsetta vintage da portare a mano con catenella, la trovate firmata Saint Laurent, e un paio di sandali alti, nelle nuance dell’oro bianco con multi bande.



