Maryan Mehlhorn: costumi che seducono per qualità e comfort

La donna Maryan Mehlhorn è elegante, ricercata ed attenta ai dettagli. Le collezioni da mare del marchio tedesco di fama internazionale si adattano a tutte le forme, valorizzando sempre la femminilità e lo stile di chi le indossa.



Ma chi è Maryan Mehlhorn? Quali sono le sue origini e come si è affermata la sua passione per la moda?

Sono nata nel Sud della Germania, nel triangolo compreso tra la Foresta Nera, la Svizzera e la Francia. I miei genitori avevano avviato una piccola azienda di corsetteria e detenevano il brevetto per uno speciale "ferretto a Butterfly”, oggetto di particolare attenzione già al Salone Mondiale di Bruxelles nel 1958. Ho sempre trascorso molto tempo nella fabbrica di famiglia, sviluppando sin dall’infanzia la mia passione per la moda. Anche le mie bambole erano vestite con i nostri prodotti: piccoli bustini rossi con ricami in pizzo nero. Da subito mi è stato chiaro che avrei lavorato in questo settore. Dopo la maturità, infatti, ho studiato tecnologia della moda. Ho quindi lavorato per un po’ nel settore del womenswear vicino a Düsseldorf, ma nel 1976 sono tornata a casa e, insieme a mio marito Thomas, ho rilevato l’azienda dei miei genitori.



Come mai i costumi? Cosa rappresenta per lei questo indumento?

Nei primi anni ’70, quando le giovani donne hanno gettato i loro reggiseni in seguito al dilagare del movimento hippie, abbiamo dovuto individuare un prodotto diverso per avere successo sul mercato. Poiché bikini e costumi interi sono a contatto diretto con il corpo, al pari della biancheria intima, il passaggio verso questo indumento è stato del tutto logico. Abbiamo così cominciato a produrre i cosiddetti “costumi a corazza”, vale a dire una combinazione tra bustino a corsetto e costume da bagno a gonnellina. Il beachwear evidenzia le forme in tutta la loro naturalezza: non esiste nessun altro capo di abbigliamento con cui le donne mostrino in pubblico così tanta pelle come quando indossano un bikini. E’ dunque fondamentale trovare l’assoluto equilibrio tra vestibilità ed eleganza: il costume deve adattarsi perfettamente al corpo e, al tempo stesso, essere alla moda.



Quali sono le caratteristiche fondamentali che contraddistinguono la donna Maryan Mehlhorn e lo stile delle sue collezioni?

La donna Maryan Mehlhorn è sofisticata, elegante, ambiziosa, amante della moda e del lusso. L’attenzione estrema al dettaglio e la perfezione del design sono gli elementi essenziali che guidano la realizzazione di ogni prodotto. Tutti i costumi sono progettati e sviluppati attraverso un accurato processo produttivo che trasforma ogni singolo pezzo in qualcosa di esclusivo. Stampe, ricami e tessuti preziosi, come la seta o il lino, sono il nostro marchio di fabbrica, che esalta in modo sorprendente linee pure ed essenziali. Le mie collezioni propongono capi belli e alla moda che valorizzano tutte le fisicità. Anche le donne con un corpo più pieno o con un seno abbondante possono indossare i costumi Maryan Mehlhorn, senza rinunciare alla propria femminilità.