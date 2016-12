Mare a settembre, cosa non può mancare in valigia

Siete in partenza quando gli altri tornano in ufficio ? Niente paura settembre è ancora un mese mite e perfetto per godersi le vostre meritate vacanze di fine estate. Basta partire consapevoli e con in valigia i capi giusti, pronti a qualsiasi evenienza. Seguite i nostri consigli.

Il maglione in cotone per ripararsi dal vento, A.P.C.

Abito sportivo: si può indossare per una passeggiata in bicicletta ma anche durante una serata tra amici

L'abito lungo non può mancare nella valigia per il mare di settembre

Abito lungo: la tendenza folk persiste e cosa c'è di meglio di una veste lunga, morbida e delicata durante una sera di, seppur tarda, estate? Abbinateci dei sandali bassi come quelli argento di Miu Miu e voilà!

Jeans: in viaggio i jeans sono il feticcio da non dimenticare mai a casa. Sono pratici, comodi e vi faranno a sentire a vostro agio ovunque andrete e con chiunque incontrerete. Per la sera giocate con i contrasti e abbinateci un paio di sandali con tacco.

Abito corto in cotone: il vestito che vi accompagnerà dal giorno fino alla sera è in cotone con stampa colorata, vivace e al tempo stesso pratico. L'ideale per il fine estate. Durante il giorno sfruttatelo per la spiaggia o per un giro in bicicletta, la sera accostateci una borsa a tracolla e dei sandali, sarete perfette in sole tre mosse.

Borsa grande: che la scegliate in paglia, in pelle o in stoffa, poco importa, la cosa fondamentale è che le dimensioni siano ampie. Noi vi consigliamo il modello in pelle rossa di Mulberry.

Felpa e/o maglione in cotone: premesso che un capo come la felpa andrebbe sempre incluso nel proprio bagaglio, anche per un breve weekend fuori porta, nel caso di vacanze settembrine è d'obbligo. Puntate su un colore sobrio e facilmente abbinabile, vi salverà per più di una serata.

