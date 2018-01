Mai nulla da mettere? Costruisci il guardaroba “giusto”

GLI ABITI CAPRICCIO – Sono purtroppo quelli che acquistiamo più volentieri, specie quando li vediamo scontati in vetrina, anche se sappiamo in partenza che li indosseremo pochissime volte e che, per la vista di tutti i giorni, sono in pratica importabili. Davanti alla vetrina facciamo un respiro profondo ed esaminiamo mentalmente il contenuto del nostro armadio: visto che ci manca l’indispensabile, possiamo permetterci un acquisto superfluo?



I PEZZI CHIAVE – Sono quelli su cui occorre puntare con priorità. Non puoi fare a meno di qualche vestito, di pantaloni, camicie, maglioni, giacche, scarpe portabili. Lascia stare, per un momento almeno, le fantasie esuberanti e gli accessori troppo stravaganti. Scegli pezzi che si possano coordinare tra loro, dai la precedenza a colori neutri e a uno stile che sia adatto agli ambienti che frequenti d’abitudine.



SII CONSAPEVOLE DELLE TUE FORME - Scegli con cura abiti che ti stanno bene e che si addicono al tuo fisico, a cominciare dalla taglia giusta. Impara a valorizzare le tue forme e a camuffare gli eventuali difetti. Non tutte possono indossare le stesse cose o si sentono a proprio agio con lo stesso stile.



UN OUTFIT PER OGNI OCCASIONE – Pensa alla tua giornata o alla tua settimana tipo e fai acquisti di conseguenza. Ti servono abiti per andare al lavoro, oppure per una serata o per un fine settimana di sport? Presta molta attenzione alla qualità dei tessuti e al taglio degli abiti: la qualità costa, ma di solito è un buon investimento. Questo non significa che, per le situazioni di tutti i giorni, non si possa avere a disposizione alcuni capi “da combattimento”: costano poco, si indossano e si lavano senza particolari avvertenze e a fine stagione si eliminano senza senso di colpa, senza affollare troppo l’armadio. L’importante è conservare un giusto equilibrio.



IL CAPO PERFETTO – A volte capita di imbattersi nel pantalone o nella maglia ideali, per taglia, forma, materiale. In questo caso può valere la pena comprarne più di un esemplare magari in colori diversi. Spesso non ci si pensa, ma è una buona soluzione, anche perché l’incidente è sempre in agguato: il nostro amatissimo pantalone può rovinarsi, macchiarsi in modo indelebile o trovarsi nella valigia andata persa in viaggio. Se non si tratta di un capo troppo costoso, meglio averne uno di scorta.



SHOPPING DI VIAGGIO – Quando ti capita di fare un viaggio, magari in un Paese lontano, non perderti i prodotti locali di qualità, come la seta thailandese e indiana o il cashmere inglese o di Mautitius. In questo caso, evita le scelte troppo etniche e punta su capi semplici e di classe che arricchiscano il tuo armadio con un tocco prezioso. Non viaggi spesso? Fatti aiutare dall’amica globe trotter, specie se ha la tua stessa taglia: puoi sempre risarcirla al suo rientro.



GLI INDISPENSABILI – Ricordiamoci che nell’armadio non possono mancare alcune cose noiose ma necessarie, come i pigiami, la biancheria pratica e gli abiti per la palestra. Saranno poco divertenti da scegliere e da comprare, ma che succede se ci troviamo senza?



ASCOLTIAMO I CONSIGLI DEL NOSTRO LUI – Dalle osservazioni del nostro partner possono venire indicazioni utili e addirittura preziose: se detesta le nostre amate sneakers, investiamo in paio di scarpe o di stivali a tacco alto. Se non sopporta i jeans strappati, investiamo in un tubino nero e indossiamolo almeno per uscire con lui. Stuzzicheremo il suo desiderio e, chissà, potremmo anche scoprire che in fondo questo look piace anche a noi.