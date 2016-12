Look total denim: ecco come indossarlo

Denim su denim e l'outfit è giusto. In estate trionfa la tendenza del jeans indossato in total look: camicia oversize con shorts , giacca corta su skinny pants , crop top su pantaloni modello boyfriend . Totale libertà sul lavaggio dei tessuti: uguale o diverso che sia, non conta purché ci sia il match perfetto. Lasciati ispirare dalle nostre proposte e impara a creare il giusto mix tra capi in jeans per l' estate 2016 .

Camicia + Shorts - Per un look dal sapore minimal, punta sulla camicia dalla linea boyish in denim chiarissimo e ultralight di Acne Studios e abbinala a un paio di di pantaloncini corti a vita alta dal taglio morbido come il modello anni Settanta di M.i.h loves con orli sfrangiati.



Smanicato + Skinny Jeans - Sfoggia un outfit graffiante con il gilet di jeans di Citizen of Humanity. Gli orli sfrangiati e gli strappi aggiungono una nota urban alla mise da completare con skinny jeans, preferibilmente scuri come il modello di Paige.



Crop top + Flair pants - Trendy e oltre modo fresco. Scegli il top dal taglio corto di J Brand effetto washed e abbianalo a un paio di pantaloni culottes dalla silhouette ampia. Un esempio? I jeans di Sonia Rykiel: ampi, a vita alta e corti alla caviglia.



Gonna + Top bon ton - Se vuoi esprimere il tuo romanticismo anche in total denim, scegli una minigonna a trapezio dal sapore retrò come il modello di Rag&Bone e combinala con una camicia dalla linea sofisticata con spalle scoperte e ampio volant all'altezza del décolleté.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it