Look per l’aperitivo: tre idee pratiche da copiare

Look anni '60: per essere alla moda senza strafare vi basta una gonna in jeans - corta o longuette a seconda dei vostri gusti e del vostro fisico - un maglione dolcevita in lana e un paio di stivaletti un po' particolari. Puntate per esempio su un modello con una fantasia animalier, come quelli in serpente di Saint Laurent.



Look dark: se c'è un colore che non vi deluderà mai è il nero. Dopo una giornata stressante in ufficio potreste non aver voglia di uscire con una mantellina color carta da zucchero, e allora perché non puntare su un look in nero? Pantaloni in pelle aderenti, maglia morbida leggermente oversize e ai piedi un paio di stivaletti con tacco lavorato o a contrasto. Voilà!



Look vivace: per chi di voi non teme invece i colori e al contrario non vede l'ora di sfoggiarli, proponiamo una mise semplice e di classe. Scegliete un cappotto corto nelle nuance del rosso, abbinatelo a una gonna a tubino della stessa tinta e schiarite il tutto con una camicia chiara. Per gli accessori: borsa retrò con logo firmata Gucci e stivaletti con zip frontale di Valentino.



