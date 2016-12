Look maschile: la selezione dei completi più chic per l’inverno

07:00 - Per essere eleganti, in fondo, basta veramente poco. Un completo sartoriale, composto da pantaloni e giacca, per esempio, potrebbe essere la soluzione ideale per il giorno e per la sera.

Emporio Armani ne ha fatto il suo fil rouge durante l’ultima stagione, il mood è malinconico, i protagonisti sono il grigio pacato, calmo, rassicurante, e le silhouette leggermente comode.



Tra i più interessanti in circolazione, quello firmato Alexander McQueen, riprende il classico motivo gessato in maniera pacata, declinandolo su un blu navy scuro.



Haider Ackermann è senza dubbio tra gli stilisti migliori quando si parla di look maschili, le sue silhouette slanciano la figura, non la costringono, al contrario la enfatizzano.



Anche Stella McCartney non nega l’influenza maschile nelle sue collezioni, il completo per questo inverno 2014-15 è blu con dettagli neri. La vestibilità è slim e il tessuto pregiato.



