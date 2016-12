Look da primo appuntamento: tre alternative per tre stili

Look femminile - Per le più romantiche non può mancare un tocco di rosa pastello, sceglietelo per sottolineare la dolcezza e la femminilità nella scelta della vostra mise. Puntate quindi su una gonna mediamente corta in rosa, come quella proposta da Alexander McQueen e abbinateci un dolcevita nero. Per gli accessori? Pochette in eco pelliccia - la trovate tra le proposte del brand inglese, Shrimps - e scarpe argentate Jimmy Choo. Sarà impossibile resistervi!



Look sportivo - Per coloro che vogliono essere sempre essere se stesse, alla loro maniera, ovvero semplici e dirette. Il look deve rispecchiare la vostra personalità per cui puntate su un abitino in denim, come la proposta di Burberry Brit, un paio di stivaletti alla caviglia con qualche centimetro di tacco - in vernice di Balenciaga - e sdrammatizzate il tutto con uno zainetto in pelle nero.



Look all'ultima moda - Ogni stagione il vostro guardaroba si evolve, cambia e va di pari passo ai vostri gusti e ai vostri interessi. Per voi esseri in continua mutazione e fermento, il look deve riprendere le ultime tendenze. Un cappotto maxi con motivo a quadri, bello quello proposto da Michael Kors Collection, una gonna nera che evidenzi le vostre curve e una maglia arancione zucca di Bottega Veneta. Ai piedi degli anfibi bassi, come quelli di Saint Laurent, per ricreare il giusto contrasto.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it