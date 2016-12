Look da partenza: gli abbinamenti pratici e trendy

Zaino in tessuto con stampa, Marc by Marc Jacobs

Look per partire: comodo e trendy

Il capo must: la gonna in jeans. Il motivo: unisce praticità e tendenza, vi permetterà di sentirvi a vostro agio e al tempo stesso risulterete più femminili che con un semplice paio di jeans.

Altro capo immancabile: una t-shirt in cotone. Il cotone è infatti il materiale ideale per le sue caratteristiche quali morbidezza ed elasticità. Puntate su una semplice maglia oppure, per le più calorose, sbizzarritevi con una canotta.

Il capo jolly: la camicia. Vi sembrerà un'assurdità, eppure la camicia, in jeans o in cotone, potrebbe risolvere molti dei vostri problemi. La potreste portare, per esempio, legata in vita e indossarla solo nel momento in cui aria condizionata o vento dovessero infastidirvi.Pro: occupa meno spazio di un banale maglioncino. Contro: se in lino o cotone sottile si stropiccia con facilità.

Gli accessori: un cappello e uno zaino, o, in alternativa, una borsa capiente in stoffa. Il primo vi riparerà dai raggi di sole, il secondo vi tornerà utile per la loro capienza.

Buon viaggio!

