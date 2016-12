23 dicembre 2014 Look da neve: tutti i capi must have da sfoggiare sulle piste Tra sci, caschi, stivaletti e tute in coordinato: una selezione tecnica, per essere chic anche in settimana bianca Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le vacanze natalizie prenderanno il via proprio da domani, giorno della Vigilia. Quale occasione migliore per sfoggiare un look di tutto rispetto anche sulle piste da sci? Scoprite la selezione di accessori e capi d’abbigliamento per l’inverno 2014-15.

Partiamo dall’essenziale: la tuta da sci. I colori accesi vanno per la maggiore, potreste scegliere, per esempio quella celeste di Peak Performance e abbinarla alla rispettiva giacca.



Se invece preferite mixare tonalità diverse, per voi c’è la versione di Fendi con inserti rossi, bianchi e neri oppure quella di Kjus in corallo intenso. I pantaloni neri lievemente a zampa firmati Perfect Moment, completeranno il tutto.



Tra le giacche, se non dovesse muovermi tra una pista e l’altra, c’è il piumino di Hunter Originals in blu, con fascia che evidenzia il punto vita. Da non dimenticare i leggings anti-freddo color avorio di Falke.



E tra gli accessori, invece, compaiono il baschetto di Dainese, molto femminile, gli occhiali di Salomon. Gli stivaletti migliori? I classici Moon Boots blu oppure quelli scelti dalle star, di Sorel.



E infine gli sci, orientatevi su Vantage Polarity oppure su Elexa Evo. Lo stile in alta quota è assicurato.



