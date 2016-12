Look da Ferragosto: cosa indossare per la festa dell’estate

Ferragosto è la festa dell'estate, le aziende per la maggior parte chiudono e le città spesso sono vuote. Che decidiate di trascorrere questa giornata in montagna, al mare oppure in un locale del vostro paese, vi diamo qualche suggerimento per il look più appropriato .

Zaino in pelle morbida, Marc by Marc Jacobs

Ferragosto in montagna: pantaloni in cotone bianchi e t-shirt

Look da montagna: per quanto l'aria che si respira tra i monti sia salutare e fresca è pur sempre agosto. Ecco perché il nostro consiglio è di puntare su una mise semplice, né troppo leggera ma nemmeno troppo pesante. Un paio di pantaloni in cotone bianchi, una maglia a contrasto nera e delle scarpe da ginnastica vi renderanno carine e pratiche al tempo stesso.

Look da mare: aperitivo sulla spiaggia, festa a bordo piscina oppure cena in terrazza? Non vi può che essere un solo capo: un abito lungo con stampa. Lasciate a casa i tacchi e puntate su dei sandali bassi, magari dorati o d'argento, vi permetteranno di ballare tutta la notte.

Look da città: nonostante la generale desolazione dei centri urbani, i divertimenti per una giornata come quella del 15 agosto non mancano. Che abbiate un impegno a pranzo o per cena, la mise consigliata si compone da pantaloni corti con stampa chiara accostati a una camicia in pendant.

Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it