London Fashion Week: architetture optical e motivi geometrici in passerella

Da J.W.Anderson lo stile classico viene rivisitato in chiave contemporanea. Le linee si fanno morbide, i tagli asimmetrici e i colori si mixano tra loro fino a creare connubi inaspettati. Non manca la nota bon ton di vorticose ruches e di balze che talvolta contrastano con il sapore western degli stivaletti lace-up in camoscio. La borse hanno la forma di secchielli, le scarpe si vestono di allure androgina.



Più grintosa è la donna di Gareth Pugh che sfila con fare aggressivo, passo spedito e un piglio chiaramente deciso. Quella 'wonder woman' dal fascino misterioso, per la prossima stagione calda, oltre che un trucco dark, veste e ostenta appariscenti giochi optical, architetture incandescenti - nelle linee e nelle stampe - fatte di colori intensi e di contrasti fuori dagli schemi, profondi spacchi che lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Rigidi tagli, strutturati e asimmetrici si alternano a più leggeri tessuti che creano movimento a ogni passo e donano sinuosità alla silhouette.



A portare romanticismo e suggestiva poesia in passerella, invece, ci pensa Simone Rocha che per la prossima stagione calda porta in scena una fiabesca alternanza di pattern floreali dal gusto ottocentesco, pizzi e trasparenze, deliziose e leziose ruches, balze velate e maniche a sbuffo in formato maxi su lunghi e ampi abiti in morbide texture. Un bon ton di spiccata dolcezza ed estrema femminilità che viene attenuato dalle scarpe abbinate: stivali in pelle, neri e bianchi dal sapore molto contemporaneo.



Brio e colori a oltranza - dal rosa fragola al verde smeraldo passando per il giallo, il lilla e l’arancio nella loro versione più fresca - imperano allo show di Anya Hindmarch che si svolge in una cornice molto futuristica: un catwalk circolare e profondo che ricorda un anfiteatro e a tratti un disco volante. Accanto alle nuance prettamente estive, in pedana trionfano geometria, tecnica e precisione esaltate da artistici motivi d'ispirazione pop e da preziose applicazioni multicolor, che oltre agli abiti, impreziosiscono scarpe, borse e spolverini dalla linea essenziale.



