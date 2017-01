Protagonisti assoluti pizzo, tulle e trasparenze. Le ensemble da sfoggiare la notte dell'ultimo giorno dell'anno, infatti, sono sensuali oltremodo e lasciano ben poco spazio all’immaginazione. Dal completo velato di Chantelle impreziosito da ricami floreali rosso fuoco all’ensemble di Miss Naory in una nuance più scura tempestata di decorazioni in una sfumatura a contrasto: non c’è che l’imbarazzo della scelta!



Per chi voglia sedurre in baby doll o in sottoveste, suggeriamo di osare un modello con cut out come quello di Stella McCartney che scopre i fianchi e la schiena in maniera molto seducente.



Non bisogna poi sottovalutare il potere seduttivo del body. Un esempio? La proposta di Christies in rosso scarlatto con pizzi all over, ruches e volant. Per le più audaci, infine, suggeriamo i reggicalze di La Perla in tulle stretch con prezioso ricamo rebrodé che sottolinea i motivi floreali creando un raffinato effetto in rilievo.



