Le clutch per l’estate 2016

Clutch Georgiana All Over Stickers in pelle, Anya Hindmarch

Eccentriche - Ironiche e vivaci, si impreziosiscono di stampe geometriche, di patchwork colorati e di dipinti astratti. Talvolta si ispirano agli adesivi vintage che decoravano le valigie dei viaggiatori di un tempo, proprio come il modello di Charlotte Olympia dal design circolare in satin ricamato con pattern dal sapore esotico. Un’originalità tutta pop impera sulla borsa silver firmata Anya Hindmarch su cui spiccano emoticon multicolor in rilievo.



Brillanti - Opulenti, metalliche e iridescenti, illuminano e smorzano la noia degli outfit monocolor. Proprio come il modello dorato di Marni dalla silhouette morbida con risvolto ampio dal fascino urban. Sempre gold ma, questa volta rigida, è la clutch di Edie Parker con inserti laterali effetto madreperla. Brilla di azzurro, invece, la mini-bag compatta di Tom Ford tempestata di glitter e dotata di un porta rosetto all’esterno della cornice.



Monocolor - Eleganti e tinta unita sono ideali in abbinamento ad ensemble appariscenti e fantasia. Un esempio? La clutch vaniglia di Saint Laurent, il modello di Valentino nella nuance malva chiaro con dettaglio dorato a forma di corallo. O ancora la Dionysus in suede di Gucci con semi anello a forma di teste di tigre.



