Le borse a tracolla sono tra gli accessori must have di stagione

07:00 - Diversi i modi per indossarle e diversi gli stili che le descrivono, parliamo delle borse a tracolla –shoulder bag all’inglese-, vero must have dell’Autunno-Inverno 2014-15. Ecco i modelli più in voga da passerelle a negozi.

Max Mara per quest’anno sceglie la pelle coco, dall’aspetto retrò, si presenta come compatta e molto resistente, raffinata nelle nuance proposte dal brand, da oro pallido, a verde acido, passando per marrone intenso.



Non da meno le varianti di Gucci, sono squadrate e hanno tracolla più corta, da indossare su una sola spalla o di traverso. Le trovate in giallo limone, in bordeaux e rosa pastello. Mentre, da Prada, il trend sono le catene, le borse sono ampie e definite da silhouette semplici.



Se siete alla ricerca di una misura medio-piccola per voi c’è Carmen, la borsa di Valentino con apertura a zip nella parte superiore. Nera, impreziosita da micro borchie argento, quella di Dolce&Gabbana, o con forma irregolare color del cuoio di Chloé.



È in vernice burgundy l’opzione firmata Jil Sander, doppia tracolla per la bag di Marc Jacobs e tonalità silver per la piccola di casa Balenciaga.



