29 maggio 2015 La valigia per un weekend urban chic: i capi e gli accessori da non dimenticare a casa Dai jeans pratici alle sneakers colorate passando per le giacca a vento, ecco cosa portare con sé per una breve vacanza culturale in Italia o all'estero Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - La bella stagione, tra le tante cose, apre le porte alle prime gite fuori porta. C’è chi va al mare, chi preferisce la montagna e la campagna o chi punta alle città d’arte, magari alle capitali europee o anche più lontano. Cosa portare dunque in valigia per essere sempre ben vestite e pratiche?

Partiamo da uno dei pezzi fondamentali: i jeans. Leggeri e corti alla caviglia quelli proposti da 3.1 Philip Lim, oppure semplici da portare arrotolati sul fondo di Stella McCartney.



Volete qualcosa di più particolare? Giocate con le stampe e sceglieteli a righe bianche e blu.



Altro capo irrinunciabili è la t-shirt o la camicia a maniche corte, per voi c’è la versione minimal in bianco di Valentino (da sfruttare anche per la sera), oppure un top corto, meglio se abbinato a dei pantaloni cargo comodi.



Un plus? Una maglietta in cotone con motivo a righe sottili.



Nell’eventualità che la sera faccia più fresco infilate in valigia un capospalla, il bomber rosa in felpa di Acne Studios è l’ideale per la stagione, altrimenti preparate un giacchino in jeans corto (carino se abbinato a dei bermuda) oppure, se l’obiettivo è essere più femminili, puntate su un abito in maglia colorato. I tacchi? Meglio lasciarli a casa.



Infine per gli accessori, andrete sul sicuro se in spalla avrete un zaino, ancora meglio se in tessuto tecnico, e ai piedi delle All Star Converse colorate.



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it