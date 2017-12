La lingerie per le feste: bella e sensuale senza eccessi

Bella dentro e fuori: un must che ognuna di noi dovrebbe avere per sentirsi sempre affascinante e sensuale , anche sotto i vestiti . A seconda del tipo di femminilità che esprimiamo, scegliamo la nostra lingerie , un po' speciale com è giusto che sia durante le festività. Aggirarsi tra i negozi di biancheria intima è super gratificante e potremmo trovare una idea da suggerire al nostro partner - togliendolo dall'impaccio del regalo ed essendo sicure che sicuramente riceveremo qualcosa che ci piace (e piacerà anche a lui!) - oppure l'ispirazione giusta per la mise di Natale .

Il rosso è sicuramente un classico, ma oggi la biancheria intima lascia spazio alla fantasia e ci propone lingerie multicolor in cui ciascuna può trovare la mise più adatta al proprio stile e modo di essere.



Spazio dunque al bianco e nero, magari in semplici quanto super femminili completini di cotone, sempre gradito alle più giovani e a chi mal sopporta le fibre sintetiche, alla morbida seta, che tra sottovesti e top con culotte è sempre garanzia di gran classe.



Lasciamoci tentare dalle bralette, il reggiseno sexy che in questo ultimo periodo sta spopolando, ma non abbandoniamo il nero e il rosa antico; possiamo anche farci irretire da colori decisamente vivaci, per stupire magari sotto un abito di fattura semplice e sobria, così come da pizzi inediti sulle tonalità dell'azzurro o del blu notte... proprio come quella di Natale, magica e irripetibile.