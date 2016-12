27 gennaio 2015 La fioritura della collezione Haute Couture di Chanel è protagonista del secondo giorno di sfilate Tra colori intensi e silhouette interessanti, la nuova collezione d’alta moda firmata Chanel Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:50 - Karl Lagerfeld sfida come sempre l’estetica principesca e spesso ridondante della più classica Couture, prendendo spunto dalla vita, se non proprio di tutti i giorni, con un’ispirazione decisamente più terrena. E così anche la collezione primaverile d’alta moda di Chanel si tinge di colori che sfumano dalle tonalità brillanti ad altre più pacate e primaverili.

A far presenza fissa l’immancabile tweed, tra i simboli della Maison dai tempi di una giovanissima Coco, in questo frangente descrive tailleur composti da gonne a tubino che si fermano al ginocchio e giacchini con chiusura a zip sottile e piuttosto celata.



La sfilata è stata un crescendo di vivacità e magnificenza. Come teneri boccioli gli abiti sembrano letteralmente sbocciare uscita dopo uscita. Da completi piuttosto semplici e lineari, ecco per esempio comparire l’effetto bouclè a tinte miste, le frange come decoro sostanziale per gonne e tweed jacket.



E infine i fiori. Primaverili per antonomasia, impreziosiscono l’orlo dei capispalla, amplificano le spalle, si trasformano in accessori quali borsette.



Le trasparenze sono un altro elemento cardine della collezione, per lo più riprodotte in sfumature delicate, si pongono come intermezzo tra una parte decorata e l’altra.



La vita diviene bassa, l’addome si mostra nella sua integrità, spavaldo, giovane, in contrasto con la purezza verginale di alcuni look.



Cappelli degni delle dame più signorili dell’Ottocento si incontrano a metà strada con stivali alti anni Sessanta, perfettamente aderenti alla gamba.



Ed è questa la firma d'autore dello stilista, il sapiente mescolare elementi moderni ad altri decisamente couture.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it