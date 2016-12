L'intimo natalizio che cercavi: i modelli di tendenza

07:00 - Le festività si portano dietro innumerevoli rituali giocosi, a cavallo fra supertstizione e buon augurio, ai quali, nonostante lo scetticismo (in fondo ci proviamo ogni anno!) è difficile rinunciare. Le lenticchie a Capodanno, per esempio, o la biancheria intima rossa. Beh, quest'anno provate a prendere sul serio quest'ultima abitudine e lasciatevi ispirare da quello che brand di primo'ordine in fatto di lingerie consigliano. Delle tendenze intimo dell'autunno 2014-15, invece, vi avevamo già parlato.

Da Yamamay la splendida testimonial Emily Ratajkowski interpreta la collezione per l'autunno/inverno 2014, che si arricchisce di alcuni pezzi pensati apposta per le notti più festive dell'anno. Immancabile, dicevamo, l'intimo rosso: ma invece dello slip dimenticato nel cassetto e rispolverato per l'occasione, provate con le brasiliane Yamamay, decisamente più glamour. Chissà che non diventino un portafortuna per tutto l'anno!



Rosso anche il super push-up di Victoria's Secret, il marchio americano di lingerie che con i suoi "angeli" - Adriana Lima e Gisele Bundchen le più famose - ha rivoluzionato il modo di portare in passerella la biancheria intima. Per chi ama il babydoll, invece, c'è solo l'imbarazzo della scelta: rosso o rosa antico con dettagli in pizzo oppure in viola brillante Stella McCartney.



Se i colori accesi non fanno per voi, il caro vecchio nero arriva in soccorso: in versione preziosa e arricchita da giochi di trasperenza nell'esemble reggiseno e slip firmato Yamamay o nel classico body modellante. Il dettaglio che fa la differenza? Il reggicalze di Agent Provocateur.



