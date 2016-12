24 dicembre 2014 Il look perfetto per la vigilia Vi hanno invitato a cena e ancora non avete deciso cosa mettere? Ecco qualche consiglio per il vostro look da festa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Il cenone di Natale è (finalmente) alle porte e sia che siate tutto il giorno in cucina oppure vi prepariate a sedervi alla tavola di amici e parenti, non sarebbe la notte più festiva dell'anno se non potete sfoggiare un look adatto all'occasione. Se gli abitini scintillanti - come quelli che vi consigliavamo qui - non fanno per voi, niente paura: si può essere raffinate ed eleganti anche (o forse soprattutto) in pantaloni.

Il rosso è sicuramente il colore principe di questo periodo dell'anno e il 24 dicembre è il giorno giusto per dar sfogo a questa tendenza: per le temerarie, un total look con mantella romantica come quello visto sulla passerella di Armani Privé o la pelliccia voluminosa di Anna Sui, altrimenti basta un accessorio per accendere ogni outfit.



Chi invece ama gli accostamenti più tenui e francamente meno scontati, potrà prendere spunto dall'eleganza morbida e rilassata vista nelle collezioni di Altuzarra, Celine e Chloé. Linee che scendono avvolgendo il corpo senza mai segnarlo, colori neutri in cui predomina il bianco, accostato magari a diverse tonalità di blu.



Il tailleur pantalone, invece, se arricchito di elementi preziosi come la pochette di Philipp Lim o gli spendidi sandali di Robert Clergerie, diventa perfetto per la serata di festa: ci piace moltissimo quello firmato Hugo Boss. Per costruire un ensemble che funziona basta abbinare al pantalone in seta di Calvin Klein Collection il body di Malene Birger e la giacca sagomata di Proenza Schouler in un bellissimo blu elettrico, mentre la giacca superfit di Maison Martin Margiela si abbina bene alle culottes di Proenza, grande trend di questa stagione.



Che si stia fuori per accendere le fontanelle insieme ai bambini o che si decida di andare alla messa di Natale, il cappotto da solo può fare un look: per la vostra vigilia abbiamo scelto quello rosso di Burberry Brit, la pelliccia rosa di Miu Miu e il classico accappatoio di Isabel Marant. E auguri!



Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it