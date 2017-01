Il giallo ocra splende sui must have dell’Inverno 2017

Brilla come l’oro e a tratti tende al marrone e si avvicina all’arancio. È una tonalità calda dal sapore retrò che sa di passato e di sole al tramonto. Parliamo del giallo ocra, un colore energico e luminoso che tinge i capi e gli accessori dell’ Inverno 2017 , dagli abiti lunghi e morbidi ai capispalla, sofisticati o sporty, passando per le borse, in formato maxi o a tracolla, e per le scarpe, pumps a punta con stiletto, mocassini e anche slippers.

Mini gonna a pieghe, See by Chloé

Si veste di giallo ocra il mini dress in crêpe di seta di Valentino dalla linea ampia e morbida con gonna sinuosa. La stessa tonalità brilla sull’abito felpa della linea Ètoile di Isabel Marant con spalle cascanti e mezze maniche.



Più scura è la nuance scelta da Merchant Archive sui cropped pants dalla linea ampia, molto confortevoli. E sulla minigonna plissé di See by Chloè dalla linea a trapezio. Splende anche la camicia di Edun in seta dalla linea pulita con romantica lavallière.



Tanta voglia di giallo ocra anche sugli accessori. Un esempio? La City di Balenciaga in formato petite con borchie scure, la DotCom di Fendi dal design compatto e capiente impreziosito dall’intreccio sul davanti, le pumps di Gucci con tripudio di frange en pendant. Più dorata, invece, è la sfumatura scelta da N°21 sui mules sofisticati in satin con tacco a stiletto e maxi fiocco scultura.



