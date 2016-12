Il colore oro illumina l’estate 2016

Scintillante, luminoso e oltremodo eccentrico: il colore oro splende nell’ estate 2016 su abiti dal sapore bon ton e su top dalla linea pulita, su pumps altissime e ballerine flat, su clutch e pochette . Che assumono le sembianze di gioielli preziosi, diventando emblema di sfarzo e maestosità. Ecco i capi e gli accessori da non farsi sfuggire per brillare come stelle nella bella stagione.

L’opulenza barocca impera sul mini dress di Dolce & Gabbana in broccato dalla silhouette minimal con linea svasata. Bagliori dorati illuminano il tubino in bouclé di Oscar de la Renta dal sapore vintage con scollo a cuore ed effetto metallico. Ancora più luccicante è l’abito di Alice + Olivia impreziosito da paillettes: la linea fasciante, lo spacco frontale e la scollatura a V danno al capo un tocco di sensualità.



Cascate di lustrini dorati risplendono anche sul top firmato Sonia Rykiel che scende lungo la schiena come una mantella. E sulla bralette di Dries Van Noten che, per la linea corta e succinta, sa di lingerie.



Si intingono nell’oro anchele i sandali con tacco chunky di Marni, le scarpe aperte glitterate di Miu Miu, le pumps in vernice di Jimmy Choo.



Perfette per illuminare ogni outfit anche le borse. Come la pochette dalla linea pulita di Roger Vivier con inconfondibile fibbia squadrata, la Monogramme in formato mini di Saint Laurent, la clutch rigida di Edie Parker.



