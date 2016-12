I sandali con tacco per l’estate 2016

Effetto metallico: dall’oro all’argento, passando anche per tinte pastello come il rosa e l’azzurro, alias blue serenity, l’effetto metal è tra le tendenze più gettonate anche per i capi e gli accessori dell'estate 2016. Scegliete sandali con tacco metal che stiano bene con il colore della vostra pelle abbronzata e abbinateli ai look più disparati.



Pattern particolari: con stampa animalier oppure floreale, o ancora patchwork, anche in questo caso le possibilità sono tantissime. Il consiglio è quello di non mischiare troppi motivi diversi, meglio abbinare i sandali fantasia ad un look sobrio.



Con decori: frange per le amanti dello stile gipsy, pietre e gemme per le più ricercate. Colori e pellami diversi da scegliere in momenti e occasioni altrettanto diversi e con cui sbizzarrirsi per i look più disparati. Per una cerimonia, per esempio, puntate su dei sandali gioiello!



Colori pop: l’estate, si sa, è l’emblema del colore e della vivacità. Dunque perché non osare acquistando un paio di sandali in tinte pop? Giallo limone, blu intenso oppure verde e arancione. Perché sceglierne solo un paio?



