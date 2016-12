I mocassini da acquistare per la primavera 2016

I mocassini sono tra i modelli di scarpe più apprezzati da intere generazioni. Il motivo? Pratici e comodi, non perdono quel piglio chic e in pieno stile college che piace a donne di tutte le età, in più esistono in tanti stili adatti ai gusti più diversi. Per la primavera 2016 le varianti in commercio sono molte, li troverete tanto in colori accesi quanto sobri, con forme vintage o super contemporanee: ecco quali modelli comprare.

Colori pop: che vi vestiate spesso in nuance scure o basic, o che amiate abbinare colori diversi, non dovreste rinunciare a un paio di mocassini colorati per la bella stagione. Il motivo? Donano vivacità al guardaroba, rendendolo allegro e leggero, in perfetta linea con le condizione climatiche.



Argento prezioso: per la sera, ma non solo! Un tocco di argento è in grado di svoltare completamente anche il look più semplice. Il consiglio? Evitate di abbinare le scarpe alla borsa, scegliete piuttosto un paio di calzature particolari e accostatele a dei capi sobri. Il risultato è garantito.



Vintage: siamo in pieno revival anni Settanta e Ottanta. Le silhouette di mocassini a tema vintage sono variegate, troverete in commercio modelli più affusolati, altri con punta squadrata e altri ancora più originali. Sceglieteli a seconda del vostro stile e non ve ne pentirete.



Romantici: rosa cipria, forme femminili e dettagli bon ton come fiocchetti e nappine. Se non avete ancora abbandonato il sogno di vivere come una principessa non sarà certo la moda di stagione a farvelo fare. La regola è sempre la stessa, mai esagerare! In commercio troverete moltissimi mocassini rosa, basta sceglierli con attenzione.



Particolari: dal modello con suola alta a quello sling-back proposto da Dr Martens, le varianti originali ci sono e vale la pena acquistarle se avete nella scarpiera già un paio di mocassini classici.



