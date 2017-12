I gioielli per la sposa: ecco come sceglierli e come abbinarli

Quali sono i gioielli giusti da indossare con l’abito da sposa? Di solito nel giorno del sì vanno esclusi gli anelli e i bracciali: l'unica vera protagonista sarà la fede nuziale, quindi va evitata ogni cosa che da essa distolga l'attenzione. L'anello di fidanzamento non va indossato durante la cerimonia, ma, se proprio ci tenete, potrete indossarlo durante il ricevimento. In realtà un'eccezione potrà esser fatta sul bracciale che, se molto semplice, potrà anche completare il look.

Più libera è invece la scelta per quanto riguarda collane e orecchini. Le regole nuziali vogliono che questi gioielli non siano abbinati tra loro: meglio sceglierne uno dei due in base all'acconciatura: se i vostri capelli saranno raccolti potrete indossare dei pendenti regolari che vi daranno un'aria regale. Se, invece, preferite uno stile più sofisticato i punti luce saranno perfetti. Dovranno essere molto semplici anche gli orecchini di chi decide di lasciare i capelli sciolti: i pendenti si confonderebbero con la vostra chioma, a rischio di un effetto poco curato!



Chi invece ha deciso di indossare solo la collana e una pettinatura con i capelli raccolti potrà scegliere un semplice girocollo oppure una catenina con pendente, ma anche un collare importante, magari tempestato di brillanti. I capelli sciolti invece impongono qualcosa di molto semplice.



I diamanti sono il must di ogni sposa, ma le ultime tendenze lasciano libertà di scelta anche con altre pietre, come rubini, zaffiri e smeraldi purché in armonia con il colore che avete scelto per il giorno più bello della vostra vita. Se non siete superstiziose, potrete indossare anche le perle, considerate da sempre le icone della sobria eleganza. La tradizione dice che siano portatrici di lacrime, ma nonostante questa loro cattiva fama le perle sono sempre molto apprezzate dalle spose perché, come i diamanti, hanno un aspetto luminoso e prezioso, e trasmettono un'allure unica.