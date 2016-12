I completini intimi più belli da comprare a fine estate

Completini sexy: non solo per stupire il vostro lui ma anche, e soprattutto, per sentirvi femminili e sensuali al punto giusto. Tra i tanti completini intimi sexy sul mercato scegliete quelli composti da corpetti in pizzo color rosa, la nuance del momento, slip brasiliani dalle fantasie floreali e, ancora, coppe a balconcino perfette per far risaltare il décolleté.



Completi sportivi: per le amanti dello sport e degli anni Novanta, i completi composti da slip con banda elastica e top sono tornati. Dal classico Calvin Klein alla nuova versione di Tommy Hilfiger, le novità sono tante e le nuance anche.



Body: da portare sotto un abito o un completo giacca e pantaloni, i body sono pratici e sensuali. Sceglieteli in pizzo con decori se l’idea di mostrarli sotto una camicia non vi dispiace, oppure optate per la versione contenitiva da abbinare a tubini ultra slim.



Culotte: tra i capi più ricercati della lingerie, le culotte, specialmente quelle a vita alta, hanno una vestibilità perfetta. Evidenziano il punto vita e snelliscono i fianchi, abbinatele a dei reggiseni coordinati.



Intimo notte: per la notte sì, ma anche per il giorno! Capi come slipdress e culotte morbide in seta sono un must have elegante e raffinato. Sceglieteli in colori neutri e in tessuti leggeri, freschi. Completeranno al meglio il vostro look.



