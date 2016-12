19 giugno 2015 I cavallini My Little Pony diventano testimonial di solidarietà Reinterpretati da 12 fashion designer di fama mondiale, i teneri puledrini sono all’asta per sostenere i bambini del Nepal Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:00 - Il loro successo è planetario e non coinvolge solo i bambini: oltre a essere un giocattolo, una serie cartoon di grande successo, una App, un magazine teen e una linea di abbigliamento, i dolci cavallini My Little Pony sono una vera icona di stile e un fenomeno di costume. Ora diventano anche paladini di solidarietà: dodici fashion designer di fama internazionale hanno reinterpretato una versione maxi dei cavallini, trasformandola in opera d’arte. Le dodici sculture sono ora in vendita all’asta su eBay e il ricavato sarà devoluto interamente a Save the Children, per sostenere i bambini del Nepal e le loro famiglie, dopo il catastrofico terremoto che ha colpito il Paese.

I designer partecipanti sono: Balmain, Delpozo, Faith Connexion, Fendi, Gareth Pugh, Manish Arora, Marni, Mary Katrantzou, Missoni, Rick Owens, Roberto Cavalli, Versace.



I My Little Pony sono in effetti un fenomeno di costume che, oltre al mondo dell’arte, ha conquistato moltissimi Vip. A cominciare dalla cantante Katy Perry, la quale ha dichiarato di prendere spunto dai teneri cavallini per perfezionare il suo look. La sua collega Lady Gaga si è fatta confezionare una collana che ha come ciondolo un My Little Pony e sfoggia sulla coscia sinistra un tatuaggio con l’unicorno, il suo pony preferito. Born This Way, uno dei suoi più grandi successi, è ispirato proprio ai My Little Pony. Anche Suri Cruise, figlia di Tom e di Katie Holmes sfoggia una collezione di My Little Pony di oltre 200 pezzi, alcuni assolutamente unici. Vittime illustri della My Little Pony Mania sono anche l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ed il re del pop Michael Jackson che ne era un grande collezionista.



I My Little Pony diventano ora protagonisti di questa importante iniziativa di beneficienza, presentata a Firenze presso lo spazio LuisaViaRoma, trasformato per l’occasione in un mondo di sogni e fantasia, nell’ambito della manifestazione Firenze4Ever, l’evento biennale organizzato dal concept store fiorentino giunto quest’anno alla sua undicesima edizione.