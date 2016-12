Halloween: gli spunti fashion direttamente dalle passerelle

07:00 - Halloween è una ricorrenza tipicamente americana, una buona scusa per far festa con gli amici e divertirsi scegliendo il travestimento più buffo o spaventoso per la serata. Da Parigi a New York, le sfilate invernali offrono ottimi spunti su come riprodurre dei look shock.

Il marchio Alexander McQueen rappresenta sin dagli esordi l’emblema dello stile dark con forti rimandi alla storia del costume e al teatro. Prendete ispirazione da alcuni abiti visti durante la sfilata Autunno-Inverno 2014 e improvvisatevi principesse morte, vi basta un trucco pallido e un abito bianco sottile, oppure uomo delle nevi, per questo procuratevi una pelliccia ingombrante, meglio se finta.



Se siete alla ricerca di costumi più sperimentali, la soluzione per voi è Gareth Pugh, rinchiudetevi in un completo ermetico simil metallo, a metà tra un astronauta e un guerriero futurista, e puntate su ingombranti capi bianchi per giocare al fantasma del villaggio.



Ve lo ricordate il celebre film “Il Corvo”? Le mise di Junya Watanabe riprendono un look similare, vi basta concentrarvi sui capelli, devono essere neri corvini, meglio se decorati da piume, e vestirvi in total black, da capo a piedi senza sgarri.



Qualcosa di più sexy? Tornano, come ogni anno, le conigliette sexy di Playboy. Per l’ispirazione date un’occhiata ai look proposti da Olympia Le Tan, tra body succinti, pelle e frustini.



E infine, per le più macabre amanti dell’horror, c’è Undercover con le sue Papesse defunte. Procuratevi una corona invecchiata, dei capi ampi, meglio se in materiali preziosi come la seta, una mantella e datevi un’aria spettrale. Non vi resta che testare e scoprire il vostro preferito.



