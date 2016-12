Gonne longuette: tra tagli slim e decorazioni preziose

07:00 - Sono tra i modelli che vantano molti anni di storia alle spalle, le gonne longuette, ideali principalmente per fisici slanciati, possono rendere estremamente femminile anche il look più semplice. Scoprite la selezione.

Da Bottega Veneta le forme tendono a non aderire troppo, così l’effetto finale altro non è se non un dolce ondeggiare di tessuto, impreziosito da decorazioni geometrico-astratte.



Si punta, invece, sulla particolarità delle rifiniture per Ports 1961, gli orli sono asimmetrici, creano spacchi frontali interessanti e mai eccessivi. Il risultato è una visione piuttosto tecnica.



Al contrario, da N°21, è un tripudio di preziosità. Si passa dal glitter, altro gran protagonista stagionale, alle piume, terminando con delicato pizzo.



Le proposte su cui pensare sono altrettanto variegate. Rimanendo in tema di ricercatezza, c’è l’opzione di Burberry Prorsum, imbastita da pietre scure. In pizzo total black quella di Valentino.



Tradizionale e lievemente più corta, quella firmata Giambattista Valli, è in candido tweed, ideale sia con calze scure che in primavera con una leggere camicetta.



Monocolore sia per Isabel Marant che Lanvin, la prima è in pelle rossa, la seconda bianca, entrambe si definiscono da una forma particolarmente aderente.



Infine, per gli appassionati di stampe, non manca la versione di Marni, il contrasto tra rosso e marrone è d’impatto.



