Gonne a tubino: la selezione delle più eleganti per la sera

07:00 - Una cena di lavoro, un appuntamento galante o una semplice serata in compagnia di amici, il dubbio è sempre lo stesso: cosa mi metto? A correre in vostro aiuto ci sono le leggendarie gonne a tubino, vi regaleranno fascino e sensualità senza complicarvi troppo la vita.

Dalle ultime passerelle le tendenze sono variegate, da BOSS –linea donna di Hugo Boss- le silhouette sono tendenzialmente fluide, si caratterizzano da uno spacco frontale e da tonalità scure, come grigio e nero.



Discorso totalmente diverso per N°21, le texture sono glitterate, trasparenti e decorate da micro pattern; mentre da Aquilano Rimondi il look suggerito è quello da segretaria anni Cinquanta, le gonne sono in pendant con le giacche, superano le ginocchia e si impreziosiscono di dettagli in velluto.



Per fare shopping orientatevi verso un modello sfruttabile anche per il giorno, come quello nei toni caldi di Stella Jean, oppure, lievemente più corta, con motivo gessato di Alexander McQueen.



Se invece siete alla ricerca di qualcosa di più particolare, per voi c’è la versione elasticizzata con stampa di Dolce&Gabbana oppure con pattern chiari di Etro.



Non vi sembra abbastanza? Date un’occhiata alla sequins skirt di Alice+Olivia in pailletes e ai decori su tulle rosso di Burberry Prorsum.



