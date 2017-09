Gonna: scegli la forma più adatta al tuo fisico

Moda: scegli la gonna giusta per te Istockphoto 1 di 9 Istockphoto 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Istockphoto 5 di 9 Istockphoto 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Istockphoto 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Come regola generale, si può dire che chi ha qualche chilo di troppo dovrebbe scegliere le forme che allungano visivamente la figura, con forme asimmetriche, mentre sono da evitare i disegni orizzontali e i tessuti troppo rigidi e troppo aderenti. I fianchi larghi si nascondono con una gonna a vita alta e con lunghezza sotto al ginocchio e magari con uno spacco che slancia la figura. Chi invece è di piccola statura può scegliere le fantasie verticali, che allungano visivamente il fisico, e le forme corte e sbarazzine, (ma non cortissime, per non tagliare la figura).



Gonna pencil – E’ la più portabile, quella che sta bene a tutte o quasi. Chi ha forme morbide deve avere l’accortezza di scegliere una taglia comoda, che non stringa troppo. Quest’anno si porta a vita alta.



Gonna a tubino - Anche se non è molto diversa dalla precedente, è molto più difficile da indossare perché è più fasciante. E’ adatta ai fisici snelli e slanciati e richiede una buona statura e la vita sottile.



Gonna dritta – Ha forme morbide che scivolano sulle curve e slanciano. E’ adatta anche a chi ha un po’ di pancia, ma chi non sa fare a meno le stampe farà bene a preferire quelle con una base di colore scuro.



Gonna a palloncino: con il classico effetto a sbuffo - Non è adatta nella versione corta a chi è piccolina o alle curvy, che rischiano di veder sottolineare i chili in più.



Gonna a pieghe o plissé - Non è l’ideale per chi è piccola di statura. Le pieghe aggiungono volume al fisico, per cui sono perfette per le donne magre, ma i tessuti plissettati possono aiutare anche chi ha un po’ di pancia.



Gonna a sirena – E’ il modello stretto sui fianchi e sulle gambe e più morbida sul fondo. Dona alle figure longilinee, mentre non è adatta a chi ha i fianchi larghi. Non sta bene neppure a chi è molto magra.



Gonna a fazzoletto: Morbida e asimmetrica, sta bene anche a chi non è altissima e a chi ha curve morbide: in questo caso meglio sceglierla con uno spacco laterale e decorazioni verticali.