Glitter mania: tempo di festeggiare con un paio di scarpe più che preziose

07:00 - In cima alla classifica delle tendenze più in auge per questo 2014 ormai agli sgoccioli, non può mancare il glitter. Impreziosisce qualsiasi cosa, dagli accessori ai capi stessi. Abbiamo scelto le scarpe più interessanti con cui chiudere in bellezza questo anno.

Indimenticabili i scintillii di Saint Laurent, la scorsa stagione a Parigi. Dagli stivali argento con silhouette anni Settanta alle ballerine baby con cinturini.



Il trend non è mancato nemmeno a Milano, dove Alessandro Dell’Acqua da N°21 ha scelto delle ballerine a punta come cavallo di battaglia per gli accessori luminosi.



Tra le varianti che potete acquistare vi sono sicuramente le Gucci a sandalo, la tonalità è il rosa e il contrasto è reso al meglio dai profili neri. Jimmy Choo si direziona maggiormente verso lo “stile cerimonia”, argento e gemme in punta.



Soluzione con pochissimi centimetri di altezza, sfruttabile anche d’estate, per Marni; opzione similare ma nella tonalità dell’oro pallido, quella firmata Miu Miu.



Tabitha Simmons ha dato il suo contributo con delle décolleté semplici dalla nuance variegata, e per questo davvero particolare.



