Gli accessori luccicanti da sfoggiare a Natale e a Capodanno

Sparkling mania! Le feste sono sinonimo di eccentricità, di luccichii, di maestosità. Via libera dunque a bijoux opulenti e a gioielli preziosi, a embellished bag e a scarpe glitterate che sembrano appena uscite dalle fiabe. Dalle clutch gold alle pumps metal passando per orecchini tempestati di cristalli, maxi collier ingigantiti da fiocchi oversize, anelli doppi dal sapore ruggente: scoprite come illuminare i vostri look a Natale e a Capodanno con gli accessori più luccicanti dell’ Autunno-Inverno 2016 .

Anello doppio in oro giallo con tre teste di leone in argento, Gucci

Borse - La sontuosità esplode sulla clutch di Dolce & Gabbana: un tripudio di cristalli, paillettes e accessori dorati che aggiungono bagliori colorati al design morbido e compatto. Sembra un lingotto dell’oro più puro, la Sac de Jour in formato baby di Saint Laurent che si intinge in una cangiante tinta platino.



Scarpe - Valentino sceglie l’azzurro nella sua versione più metal per colorare le sue iconiche Slingback Rockstud a punta con tacco a stiletto, esaltate dalle tradizionali borchiette dorate. Mentre Charlotte Olympia, sui sandali in suede nero con tacco sottilissimo, firma il design a ragnatela e lo impreziosisce di cristalli trasparenti.



Gioielli - Il richiamo alla natura si rinnova anche in casa Gucci. Oltre che prezioso è grintoso l’anello double firmato da Alessandro Michele con pavé di diamanti grigi su tre teste di leone che stringono le fauci. Più delicata è la collana di Oscar de la Renta che punta sul romanticismo: un chocker dalla lavorazione intricata completato da un maxi fiocco in taffettà color glicine.



