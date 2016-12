28 gennaio 2015 Giorgio Armani Privè: dieci anni intensi coronati dall’ultima sfilata Haute Couture Con lo sguardo puntato verso Oriente, la collezione racchiude quel fascino unico tipico della Maison Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:50 - Giorgio Armani Privè celebra dieci anni di storia e per la collezione dedicata all’Haute Couture manda in passerella ispirazioni orientali unite al tocco tipico della Maison. Parliamo di quel savoir faire che non conosce il trascorrere del tempo, quel sapiente tocco d’eleganza di cui Giorgio Armani è, indubbiamente, maestro.

La natura è l’altro punto chiave del defilè. Il bambù, nella sua essenza primaria di arbusto resistente e nelle forme meticolose, è servito non solo per ricreare una particolare ambientazione, ma anche come stimolo per l’ideazione dei capi.



I pantaloni sono ampi, alternano materiali molto leggeri come lo chiffon, ad altre più strutturate. Le giacche presentano una silhouette netta, slim, evidenziano il punto vita con una cintura ampia al centro.



Fronzoli preziosi, luminescenze lunari, trasparenze soavi tengono il pubblico incollato allo spettacolo. Sul finale assistiamo poi a una, seppur armonica, mutazione.



Entrano in scena gli abiti d’Alta Moda che inevitabilmente rimandano la mente a notti di un tempo lontano. Complici le tinte intense di blu, dal blu cobalto, al fiordaliso, passando per lo zaffiro e il marino, le foglie del bambù si tramutano in decori preziosi. Veri e propri gioielli, completano i look con grazia.



Una collezione impeccabile, epilogo di anni intensi. Un nuovo inizio, forse, verso un approccio che, consapevole dei suoi lati più interessanti, sa ancora trovare la forza di spingersi verso il domani.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it